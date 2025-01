Goldrake U torna stasera su Rai 2: le anticipazioni dei quattro nuovi episodi, in prima visione assoluta

Dopo lo straordinario (e inatteso) successo dell'Epifania, Goldrake U anticipa il suo ritorno in TV: non più lunedì ma stasera, domenica 12 gennaio, su Rai 2, in prima serata e in prima visione assoluta. Sarà stata una mossa interna per sfavorire Report (su Rai 3), come qualcuno sostiene, o forse la volontà di preservarlo dallo scontro che sarebbe stato con l'attesissima Il conte di Montecristo (da domani su Rai 1)? Risposte che daranno gli ascolti.

Anticipazioni Goldrake U: quattro nuovi episodi in onda il 12 gennaio

I soldati di Vega inseguono Maria, sorella di Actarus, che confida sempre nel fratello grazie alle sue visioni. In viaggio verso la Terra, però, un oggetto volante sconosciuto si aggancia improvvisamente alla sua navicella.

Teronna vuole regolare i conti con Actarus e recuperare Goldrake, mentre Rubina, sconvolta dalla morte di Naida, si offre di accompagnarla sulla Terra. Riluttante, Teronna accetta la compagnia della sorella.

Actarus, nel frattempo, passa dei bei momenti con la squadra, e ricorda Rubina, approfittando della bella giornata. Sull'isola di Ôkamijima, intanto, il Dottor Procton scopre antiche tracce di Goldrake risalenti a migliaia di anni fa.

Mazinga Z supera l'ispezione tecnica, mentre Yumi ammira la capacità scientifica del pianeta. Intanto, Actarus trova un messaggio segreto in fleediano: è di Rubina, che vorrebbe incontrarlo sulla Terra.

Dove rivedere le puntate di Goldrake U

Per scoprire cosa era successo nei primi quattro episodi della serie animata, trasmessi su Rai 2 lo scorso 6 gennaio, basta sfogliare il catalogo in streaming di RaiPlay alla sezione "dirette" e poi "Guida TV", selezionando la programmazione serale del secondo canale di sei giorni fa.

Come nella prima puntata, gli episodi saranno preceduti da una breve presentazione realizzata con i materiali del repertorio Rai in cui sarà possibile anche riascoltare la famosa sigla del '78 che è entrata nella memoria collettiva di intere generazioni.

Goldrake U (titolo originale "Grendizer U") è il reboot della serie animata degli anni Settanta UFO Robot Goldrake, nota anche come "Atlas UFO Robot".

L'anime, che ha debuttato in Giappone nell'estate 2024, comprende 13 episodi da 24 minuti e riprende la saga che nel nostro Paese ha avuto un enorme successo a partire dal 1978.