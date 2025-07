Golden Kamui, uno dei più famosi anime storici ritorna con due film prima dell'ultima stagione

Golden Kamuy si prepara a concludere la sua storia adattando a breve il suo arco narrativo finale e culminante, con un film prologo prima della messa in onda dell'ultima stagione.

L'anime storico Golden Kamuy si prepara a salutare i fan con due film ambientati nella Sapporo Beer Factory e una stagione finale in arrivo a gennaio 2026. La saga conclusiva, tratto dal celebre manga di Satoru Noda, promette scontri spettacolari, drammi politici e una chiusura degna di un'opera che ha ridefinito il genere seinen storico.

Golden Kamuy chiude in grande stile con due film

Il tramonto di Golden Kamuy si tinge d'oro e di sangue, ma prima del gran finale c'è spazio per un brindisi: due film dedicati all'arco narrativo della Sapporo Beer Factory apriranno la strada alla stagione conclusiva dell'anime, attesa per gennaio 2026. L'annuncio, accompagnato da un nuovo poster, è stato diffuso tramite l'account ufficiale X della serie. Le pellicole, intitolate Golden Kamuy: Sapporo Beer Kōjō-hen, arriveranno nei cinema giapponesi rispettivamente il 10 e il 31 ottobre 2025, con colonna sonora firmata da Awich x Ali e il brano "Kogane no Kanata" (Al di là dell'oro). Due appuntamenti cinematografici che fungeranno da prologo esplosivo all'epica conclusione di una saga già candidata a diventare uno dei migliori manga storici mai realizzati.

Ambientato nel gelido Hokkaido degli anni successivi alla guerra russo-giapponese, Golden Kamuy racconta la ricerca di un tesoro perduto da parte dell'ex soldato Saichi Sugimoto, detto "l'Immortale". Accanto a lui, l'astuta ragazza Ainu Asirpa, legata alla mappa del tesoro attraverso un tragico segreto di famiglia. Tra bande rivali, ex samurai e complotti politici, il duo affronta un viaggio pieno di assurdità comiche e tensioni storiche, in un equilibrio narrativo che ha conquistato critica e pubblico.

Il capitolo finale, noto come Hakodate Arc, coprirà i volumi dal 280 al 314 del manga. Sarà una resa dei conti totale: ogni fazione costruita nel tempo-la Settima Divisione, i resti dello Shinsengumi, il gruppo di Sofia e naturalmente i protagonisti-si scontrerà per la conquista dell'oro e del potere. "È un arco conclusivo potente, che porta a compimento i conflitti di molti personaggi, con epiloghi toccanti e degni di questa incredibile avventura", si legge tra le righe delle anticipazioni.

Anche se non è ancora stato svelato il team completo per la stagione finale, buona parte dello staff dei film tornerà all'opera: Shizutaka Shizuhara alla direzione dell'animazione, Noboro Takagi alla composizione della serie, e Kenichiro Suehiro alle musiche. In attesa di scoprire il numero degli episodi e ulteriori dettagli, i fan possono prepararsi al commiato di un'opera che, con la sua fusione di storia, folklore e azione sfrenata, ha lasciato un segno profondo nel panorama degli anime.