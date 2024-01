Golden Globes 2024: la battuta sul pene di Barry Keoghan nel discorso di apertura

Nel suo monologo di apertura ai Golden Globe 2024, il comico Jo Koy ha fatto riferimento alle dimensioni del pene della star di Saltburn Barry Keoghan e al farmaco dimagrante Ozempic, suscitando reazioni contrastanti.

"Alcune battute le ho scritte io, altre gli autori", ha esclamato il cabarettista dopo che una delle sue battute è risultata un po' fiacca. "Sì, mi hanno dato l'incarico dieci giorni fa! Volete un monologo perfetto? State zitti".

Koy è stato annunciato come presentatore di quest'anno il 21 dicembre, a meno di un mese dalla messa in onda della cerimonia di consegna dei Golden Globe 2024.

Una delle risate più sonore è arrivata quando il comico stand-up ha ironizzato sulla lunga scena di ballo della star di Saltburn Barry Keoghan, soffermandosi sulle dimensioni impressionanti dei genitali del suo personaggio nel film, chiedendo a Keoghan dal palco: "Dov'è seduto il tuo pene? Davanti? Quella è la vera star dello spettacolo".

Il comico ha poi ironizzato su molti dei titoli candidati ai Globe, tra cui il musical Il colore viola... "che mostra cosa succede al tuo sedere quando prendi Ozempic".

Le battute sul Barbenheimer

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Jo Koy si è poi soffermato sui due grandi contendenti della serata, Oppenheimer e Barbie, esclamando: "Oppenheimer è basato sul libro di 721 pagine vincitore del Premio Pulitzer sul Progetto Manhattan e Barbie è su una bambola di plastica con grandi tette".

Il comico ha poi aggiunto: "Guardando Barbie, è stato un po' strano essere attratto da una bambola di plastica. Il momento chiave è quando passa dalla bellezza perfetta all'alitosi, alla cellulite e ai piedi piatti... o ciò che i direttori del casting chiamano recitazione dei personaggi".

Non è mancata qualche frecciatina a Oppenheimer, grande vincitore della serata dei Golden Globe 2024 con cinque statuette: "L'ho amato. Ho solo una lamentela: ci voleva un'altra ora. Sento che serviva qualche retroscena in più. Il mio proposito per il nuovo anno, per il 2024, è di finire Oppenheimer nel 2025."