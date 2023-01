Golden Globes 2023, il presentatore Jerrod Carmichael: "Sono qui perché sono nero"

L'Hollywood Foreign Press Association è tornata dopo una pausa piuttosto tumultuosa con i Golden Globes 2023 ma il presentatore Jerrod Carmichael ha voluto dire alcune parole a proposito delle polemiche di due anni fa prima di dare inizio alla cerimonia e ai festeggiamenti.

Il comico ha iniziato il suo monologo e, senza perdere tempo a parlare dei motivi dell'assenza della cerimonia dalle stazioni radio, è arrivato subito al punto. "Sono qui perché sono nero", ha detto al pubblico, in riferimento agli articoli del Los Angeles Times nel 2021 secondo cui l'HFPA non avrebbe avuto neanche un solo giornalista nero tra i suoi membri.

"I Golden Globes non sono andati in onda l'anno scorso perché l'Hollywood Foreign Press... non dirò che sono un'organizzazione razzista, ma non avevano un solo membro nero fino alla morte di George Floyd", ha detto Carmichael, sistemandosi ai piedi del palco. "Fate con queste informazioni quello che volete."

D'altro canto il monologo di Jerrod Carmichael non è stato necessariamente molto divertente e su Twitter molte persone si sono lamentate, criticando la sua performance ed elogiando Ricky Gervais, leggendario presentatore dei Golden Globes: "Per favore fate tornare Gervais, Jerrod è orribile".