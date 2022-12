Golden Globes 2023: Jerrod Carmichael sarà il presentatore della nuova edizione

Jerrod Carmichael, comico e vincitore di un Emmy, sarà il presentatore dei Golden Globe Awards 2023. La conferma è arrivata dalla Hollywood Foreign Press Association e dal produttore televisivo Dick Clark Prods, questo giovedì, tramite Variety.

Una foto di Jerrod Carmichael

"Siamo così entusiasti di avere Jerrod Carmichael come conduttore degli 80esimi Golden Globe Awards. Il suo talento comico ha intrattenuto ed entusiasmato il pubblico per anni, con momenti che forniscono spunti di riflessione ancora oggi attuali e importanti per il momento storico che stiamo vivendo. Jerrod è quel tipo di talento speciale di cui questo spettacolo ha bisogno per dare il via alla stagione dei premi", ha dichiarato Helen Hoehne, presidentessa dell'HFPA in una recente dichiarazione.

Il 2022 è stato un anno pieno di soddisfazioni per Jerrod Carmichael, non soltanto per questa notizia, ma anche per la conquista di un Emmy con lo spettacolo di HBO: "Jerrod Carmichael: Rothaniel". Nello show, diretto da Bo Burnham, il comico ha fatto coming out condividendo le reazioni dolorose e divertenti della sua famiglia nell'apprendere la verità.

I Golden Globe Awards 2023 si terranno il 10 gennaio 2023 su NBC, e verranno trasmessi in tutto il paese dall'hotel Beverly Hilton di Beverly Hills, in California.