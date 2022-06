Jerrod Carmichael: i nuovi film di Quentin Tarantino e dei fratelli Safdie "Non si faranno"

Nel corso di un'intervista con GQ, Jerrod Carmichael ha commentato la possibilità che i fratelli Safdie si possano occupare del remake di 48 ore e che Quentin Tarantino possa realizzare il suo film su Zorro/Django.

Come riportato da IndieWire, Jerrod Carmichael ha dichiarato a proposito del potenziale progetto su Zorro/Django di cui si sarebbe dovuto occupare Quentin Tarantino: "Quentin è un pazzo che amo e sono felice di aver trascorso questo tempo. Abbiamo visto film d'autore al New Beverly, mi ha letto scene che non sono mai state inserite nei suoi film, che aveva scritto a macchina, nella sua cucina dopo avermi preparato una limonata appena spremuta. È stato davvero speciale. In realtà si tratta di un'incredibile, incredibile sceneggiatura che proviene da quel Django/Zorro e che mi piacerebbe che la Sony riuscisse a realizzare, ma mi rendo conto dell'impossibilità di farlo. Ma penso comunque che abbiamo scritto un film da 500 milioni di dollari".

L'idea era stata annunciata nel 2019 e si sarebbe svolta diversi anni dopo gli eventi narrati nel film di Tarantino del 2012, Django Unchained. La storia avrebbe seguito Django (interpretato nel 2012 da Jamie Foxx) dopo essersi sistemato con la moglie Broomhilda (interpretata da Kerry Washington). Django avrebbe incontrato il leggendario Zorro e si sarebbe alleato con lui per liberare dalla schiavitù gli indigeni locali. Il problema per cui questo film non sarà mai realizzato, quindi, riguarda il budget assai elevato.

Altro progetto in cui Jerrod Carmichael era stato coinvolto in qualità di attore e sceneggiatore era il remake di 48 ore firmato dai fratelli Safdie. A quanto pare, nonostante questo titolo non sarà realizzato, i tre continueranno a lavorare su futuri film.