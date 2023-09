Golden Globe 2024: introdotte le categorie Miglior Blockbuster e Miglior Speciale Comico

I Golden Globes hanno annunciato la creazione di due nuove categorie: la prima dedicata ai film blockbuster e la seconda agli speciali comici.

La cerimonia di consegna dei premi avverrà il 7 gennaio e online sono stati condivisi i dettagli dei premi che verranno introdotti in questa edizione.

La nuova categoria

Il primo dei due nuovi premi si chiama Golden Globe for Cinematic and Box Office Achievement e ci saranno un totale di otto nomination. I titoli dovranno aver incassato almeno 150 milioni di dollari, di cui 100 provenienti dal mercato americano. I film in streaming verranno valutati dopo che verranno analizzati e valutati i dati in streaming. I film nominati potranno inoltre essere scelti per le altre categorie come Miglior Film Drammatico o Miglior Commedia o Musical.

Il secondo premio

La seconda nuova categoria, Best Performance in Stand-Up Comedy on Television riconosce il lavoro dei comici in occasione di speciali andati in onda su broadcast, tv via cavo, streaming o nel circuito pay-per-view.