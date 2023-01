Golden Globe 2023, i look migliori delle star sul red carpet secondo Vogue

Dopo un periodo di stop, i Golden Globe sono tornati a Beverly Hills, in California, per premiare le migliori performance del grande e piccolo schermo. Ma, prima dell'inizio della cerimonia, tante le star che hanno camminato sul tappeto rosso.

Gli stili femminili, come riportato da Vogue, erano rifiniti con tonalità sbalorditive e paillettes. Ad avere un enorme impatto sul tappeto rosso nella serata dei Golden Globe, è stato il marchio Gucci. Da lasciare con pochi aggettivi per descriverlo, l'abito indossato da Michelle Williams, un "equilibrio tra drammaticità e raffinatezza".

Golden Globe 2023, l'esilarante discorso da ubriaco del regista di White Lotus Mike White

Ad aver attirato l'attenzione dei flash anche l'abito indossato da Anya Taylor-Joy così come quello Michelle Yeoh, che ha vinto il premio per la migliore attrice protagonista in Everything Everywhere All at Once.

Gli uomini hanno indossato Dolce & Gabbana, come Jeremy Pope e abiti che hanno parlato da sé come quello indossato da Andrew Garfield.

Scorrendo tra le immagini, ecco alcuni degli abiti più indimenticabili della notte dei Golden Globe scelti da Vogue nella sua classifica.

Splendida Jessica Chastain con indosso un abito di Oscar de la Renta

L'account ufficiale di Prada ha pubblicato una foto dell'attrice Letitia Wright con un abito arancio in raso.

Tra gli uomini, chi ha scelto un abito classico e chi ha voluto osare durante la notte dei Golden Globe tornata a far parlare di sé e a riportare i volti più noti sul tappeto rosso.

Austin Butler, ritira il suo premio in un abito firmato Gucci.

Questi sono solo alcuni dei look che abbiamo visto sfilare sul tappeto rosso dei Golden Globe. Quale vi ha colpito di più?