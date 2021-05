Golden Globe 2022: NBC non trasmetterà la cerimonia di premiazione

I Golden Globe 2022 non andranno in onda su NBC e l'annuncio arriva mentre crescono le polemiche riguardanti le attività dell'Hollywood Foreign Press e la mancanza di diversità esistente tra i membri dell'organizzazione.

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, molti esponenti del mondo del cinema e della televisione hanno criticato la composizione dell'associazione attualmente a quota 87 membri, nessuno dei quali nero.

Emily Blunt bacia il premio ricevuto per Il diavolo veste Prada ai Golden Globes 2007

Un comunicato ufficiale di NBC annuncia la scelta di non mandare in onda la cerimonia di premiazione dei Golden Globe nel 2022: "Continuiamo a credere che l'HFPA si stia impegnando per compiere una riforma significativa. Tuttavia, un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e sentiamo che l'HFPA abbia bisogno di tempo per farlo nel modo giusto. Per questo motivo, NBC non trasmetterà i Golden Globes 2022. Supponendo che l'organizzazione metta in pratica il suo piano, speriamo di trovarci in una situazione che ci permetta di mandare in onda lo show nel gennaio 2023".

Scarlett Johansson contro i Golden Globe: "È un'organizzazione sessista"

WarnerMedia, Amazon e Netflix hanno già annunciato di aver preso le distanze dall'organizzazione dopo le critiche riguardanti la sua etica professionale e composizione demografica, rivolte all'HFPA anche da star come Scarlett Johansson.