Golden Globe: Tina Fey e Amy Poehler saranno le conduttrici nel 2021

Golden Globes 2015 - Amy Poehler e Tina Fey con Margaret Cho

Tina Fey ed Amy Poehler torneranno a condurre la cerimonia dei Golden Globe nel 2021, dopo aver precedentemente svolto la stessa funzione tra il 2013 e il 2015. Ad annunciarlo è stata la stessa Poehler, durante un'apparizione a sorpresa a un evento della Television Critics Association. Non è ancora stata fissata la data di messa in onda della trasmissione, ma si presume che sia agli inizi di gennaio come da consuetudine. Come riportato dall'Hollywood Reporter, la tempistica dell'annuncio è importante in un momento di crisi per la stagione dei premi, dato che per il secondo anno consecutivo la cerimonia degli Oscar 2020 non avrà un conduttore.

Golden Globe 2020, il commento ai premi: Tarantino, Joker e il trionfo a sorpresa di 1917

Tina Fey ed Amy Poehler hanno condotto la serata dei Golden Globe in tre occasioni, nel 2013, 2014 e 2015. Le due autrici, attrici e produttrici sono amiche dal 1993, quando si sono conosciute nell'ambiente dell'improvvisazione comica a Chicago. Hanno successivamente lavorato insieme per diversi anni all'interno di Saturday Night Live, in particolare come duo nel contesto del TG satirico Weekend Update, e nel 2015 hanno condotto insieme l'episodio natalizio dello storico varietà americano. Sono legate alla NBC, il canale che trasmette la cerimonia dei Golden Globe dal 1958 (con una breve interruzione tra il 1968 e il 1974), anche tramite serie comiche come 30 Rock (2006-2013) e Parks and Recreation (2009-2015), e recentemente entrambe hanno iniziato a collaborare con Netflix: Tina Fey ha creato Unbreakable Kimmy Schmidt, mentre Amy Poehler è l'autrice di Russian Doll e la regista del film Wine Country.

L'edizione 2020 dei Golden Globe è stata condotta da Ricky Gervais, il quale ha ironizzato sul fatto che la quinta volta per lui fosse davvero l'ultima e successivamente sparato a zero sulla presunta ipocrisia delle star di Hollywood. Le battute di Ricky Gervais ai Golden Globe 2020, non sono bsatate per migliorare gli ascolti del programma, i più bassi da otto anni a questa parte.