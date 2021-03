Golden Globe 2021: la reazione di Olivia Colman alla sconfitta fa impazzire i social

La reazione di Olivia Colman alla notizia della vittoria della collega in The Crown Emma Corrin come miglior attrice ai Golden Globe 2021 ha fatto impazzire i social media.

Olivia Colman e Emma Corrin erano entrambe candidate come migliori attrici in una serie drammatica per The Crown, dove la Colman interpreta la Regina Elisabetta e la Corrin Diana Spencer. Dopo l'annuncio della vittoria andata a Emma Corrin, Olivia Colman si è alzata in piedi cominciando a ballare dalla felicità e scomparendo in parte dall'inquadratura visto che tutte le attrici erano collegate da casa.

The Crown 4, Emma Corrin è finita in ospedale dopo aver girato una scena della serie

Un utente ha commentato su Twitter scrivendo: "La reazione di Olivia Colman quando Emma Corrin ha vinto è la coda più bella che vedrete."

Un altro utente ha aggiunto: "Esattamente, Olivia che balla felice per Emma Corrin".

"Olivia Colman così felice per la vittoria ai #GoldenGlobes di Emma Corrin per #TheCrown è davvero adorabile" ha commentato un utente.

Non è mancato neppure il commento di Variety, che ha twittato: "Trovate qualcuno che vi guarda come Olivia Colman guarda Emma Corrin."

Qui la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2021.