Golden Globe 2021: posticipata la data della serata di premiazione

La cerimonia di consegna dei Golden Globe 2021 è stata posticipata e l'Hollywood Foreign Press Assoaciation ha annunciato la nuova data dell'evento: il 28 febbraio 2021.

Il network NBC trasmetterà la serata in diretta dopo il cambiamento che segue l'esempio della scelta presa dall'Academy.

Gli Oscar 2021 avrebbero dovuto essere annunciati proprio nella serata in cui ora saranno svelati i vincitori dei Golden Globe.

Gli organizzatori non hanno però svelato quali date verranno considerate per permettere a un film e a una serie tv di essere nominata per questa edizione dei riconoscimenti: "Per adeguarsi alla situazione delle produzioni cinematografiche e televisive a livello internazionale e negli Stati Uniti, riveleremo le nuove linee guida, il periodo della votazione e quando verranno annunciate le nomination nelle prossime settimane".

Le presentatrici della serata saranno Tina Fey e Amy Poehler e per ora non è possibile sapere se ci saranno dei cambiamenti nella gestione della consegna dei premi, non potendo prevedere se sarà in vigore qualche forma di distanziamento sociale.