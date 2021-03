Golden Globe 2021: La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy sfoggia un look incredibile

Alla star de La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy, il riconoscimento per il look più spettacolare ai Golden Globe 2021.

La miniserie Netflix La regina degli scacchi si porta a casa due premi ai Golden Globe 2021, ma ad attirare l'attenzione è soprattutto l'incredibile look sfoggiato dalla protagonista, Anya Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy, miglior attrice in una miniserie per La regina degli scacchi, vestita dallo stylist Law Roach, ha sfoggiato un abito Dior verde smeraldo, tacchi alti e un lungo kimono in tinta, il tutto corredato da gioielli di Tiffany and Co. del valore di 1 milione di dollari (Elle).

Anya ha fatto il suo servizio fotografico mostrando il suo vestito nella sua camera d'albergo e in una sala da ballo che ha sostituito il tradizionale tappetto rosso dei Golden Globe.

Dopo aver partecipato a varie pellicole indie di valore, Anya Taylor-Joy è stata lanciata nell'olimpo della star dalla miniserie rivelazione Netflix, come indica anche la nostra recensione de La regina degli scacchi, e i due Golden Globe rappresentano il coronamento di questo successo.

