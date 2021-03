Golden Globe 2021: Kaley Cuoco si consola della sconfitta con pizza, champagne e montagne di dolci

La prima candidatura ai Golden Globe 2021 per la serie The Flight Attendant non si è tradotta in una vittoria, ma Kaley Cuoco si consola con pizza, champagne e montagne di dolci.

La prima candidatura di Kaley Cuoco ai Golden Globe 2021 non si è tradotta in un a vittoria, ma l'attrice si consola abbuffandosi di pizza, dolci e champagne, come documentano i suoi social media.

"Vorrei ringraziare... non importa!!" ha postato l'attrice sui social media dopo che la sua candidatura a miglior attrice in una serie tv commedia o musical per The Flight Attendant non si è tradotta in una vittoria. Mentre Catherine O'Hara festeggiava il trionfo per Schitt's Creek, Kaley Cuoco si è consolata col cibo.

La star di The Big Bang Theory ha pubblicato una foto che la vede con indosso l'elegante abito da cerimonia di Oscar de la Renta e in testa una tiara mentre, seduta sul pavimento, si abbuffa di cibo e champagne. Qui la lista completa dei vincitori dei Golden Globe 2021.

In The Flight Attendant Kaley Cuoco interpreta l'assistente di volo Cassandra Bowden che, dopo una notte brava, si sveglia in un hotel di Dubai con un cadavere accanto. Spaventata e incredula evita di chiamare la polizia e si reca all'aeroporto per imbarcarsi con gli altri assistenti e piloti su un volo per New York. Al suo arrivo viene fermata dall'FBI per essere interrogata e la donna, ancora incapace di rimettere insieme i pezzi di quella notte, inizia a chiedersi se non sia lei l'assassina.