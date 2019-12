Golden Globe 2020: la reazione di Taylor Swift alla sua candidatura!

Taylor Swift ha ottenuto un'altra nomination ai Golden Globe grazie alla canzone originale Beautiful Ghosts che fa parte dell'adattamento cinematografico di Cats. Il testo è stato scritto insieme al compositore dello storico musical di Broadway, Andrew Llloyd Weber, e per festeggiare la bella notizia Taylor ha postato sul suo account Instagram una foto che li ritrae insieme seduti al pianoforte.

"Oggi mi sono svegliata con la notizia che Beautiful Ghosts è stato nominato per un Golden Globe - è così bello che una delle esperienze creative più divertenti e appaganti che abbia mai avuto sia stata onorata in questo modo dall'HFPA". Così scrive Taylor Swift che poi prosegue: "Ho passato molti giorni sul set guardando gli altri attori fare le loro scene. Guardare il personaggio di Victoria, interpretato da @frankiegoestohayward, mi ha ispirato così tanto e Beautiful Ghosts è stato il risultato. Complimenti al mio co-sceneggiatore e amico per la vita Andrew Lloyd Webber. È perfetto".

Questa è la terza volta che la Swift viene candidata ai prestigiosi premi della stampa estera a Hollywood (qui trovate tutti i candidati), prima di Cats era stata nominata nella stessa categoria per Safe and Sound per il film Hunger Games nel 2013, scritta con T Bone Burnett, Joy Williams e John Paul White; l'anno dopo è stata la volta di Sweeter Than Fiction da One Chance con Jack Antonoff.