Golden Globe 2020, per Meryl Streep nuovo record con la 34esima nomination

Golden Globe 2020. Nuovo anno, nuova cerimonia, ma è ancora Meryl Streep a dominare la scena con la sua 34esima nomination ai prestigiosi premi, record assoluto per un'attrice, precedentemente detenuto da... Meryl Streep.

L'interprete di Mary Louise Wright in Big Little Lies - la serie HBO per cui è stata nominata nella categoria Migliore Attrice in una Serie Drammatica, Miniserie o Film per la Televisione - ha infatti battuto il suo precedente record di 33 candidature ai Golden Globes, l'ultima delle quali avvenuta nel 2018 per The Post, come ci ricorda anche Deadline.

Meryl Streep fu nominata per la prima volta nel 1979 per Il Cacciatore di Michael Cimino, ma vinse il Golden Globe solo l'anno dopo per Kramer vs. Kramer.

La sua vittoria più recente, invece, risale al 2012 per The Iron Lady.

In tutto, sono otto i Golden Globe portati finora a casa dall'attrice, a cui si va ad aggiungere anche il Cecil B. DeMille Award del 2018.

Quest'anno, la Streep dovrà vedersela con Helena Bonham Carter (The Crown), Toni Collette (Unbelievable), Emily Watson (Chernobyl) e Patricia Arquette (The Act). Riuscirà ad aggiungere un altro trofeo alla sua collezione?