Golden Globe 2020, Jason Momoa in canottiera fa impazzire i fan

Jason Momoa, durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020, si è tolto la giacca per farla indossare a sua moglie Lisa Bonet e le immagini che lo ritraggono in canottiera hanno fatto impazzire gli spettatori che sono rimasti stupidi dal look della star di Aquaman.

L'attore sul red carpet ha sfilato indossando un completo elegante in velluto verde, tuttavia durante la serata condotta da Ricky Gervais ha prestato la sua giacca alla moglie, probabilmente per proteggerla dal freddo. Jason Momoa è quindi apparso sullo schermo in canottiera mentre Brian Cox stava avviandosi verso il palco dopo aver conquistato il premio come Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica.

La star dei cinecomic della DC ha messo così in mostra il suo incredibile fisico, scatenando le reazioni degli spettatori che sui social hanno commentato sottolineando quanto sia poco interessato al suo look o proponendo la propria reazione a queste inaspettate immagini.

L'attore è poi salito sul palco per presentare un premio accanto alla figlia Zoë Kravitz, ovviamente, indossando nuovamente la giacca, non prima di aver posato per alcune foto accanto alla moglie.

I feel like Jason Momoa was wearing more clothes earlier #GoldenGlobes pic.twitter.com/Hu09KtERNw — Ashley Carter (@AshleyLCarter1) 6 gennaio 2020

This is the only appropriate response to seeing Jason Momoa’s muscles #GoldenGlobes pic.twitter.com/jY9nbvDnY8 — will (@willforthrill) 6 gennaio 2020

Thank you #2020 for giving us Jason Momoa wearing a tank top to the #GoldenGlobes — Charly: Now with Christmas Sass (@charlyannewill) 6 gennaio 2020

Love that Jason Momoa is in a muscle shirt! He don’t give af pic.twitter.com/m8I88F5LyR — Less-leeee (@just1leslie) 6 gennaio 2020