Going Clear - Scientology e la prigione della fede, su Netflix in streaming da oggi

Going Clear - Scientology e la prigione della fede arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il documentario

Alex Gibney torna ad indagare i segreti della religione, questa volta basandosi sull'omonimo best seller del Premio Pulizer Lawrence Wright. Going Clear: Scientology and the Prison of Belief è un intenso sguardo all'interno della controversa religione di Scientology. Attraverso filmati di archivio e testimonianze di ex membri, Gibney ci mostra ciò che i seguaci di Scientology sono disposti a fare in nome della religione.

Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede, una scena tratta dal documentario

Il film tocca una vasta gamma di aspetti della chiesa, dalla sua origine con un ritratto intimo del fondatore L. Ron Hubbard, ai modi di reclutamento, alle pratiche giornaliere dei funzionari, fino al ruolo delle celebrità che ne fanno parte. Presentato e acclamato all'ultimo Sundance Festival, il documentario è un coraggioso e tempestivo intervento su una delle organizzazioni religiose più discusse al mondo. Scritto e diretto da Alex Ginbey, il film è prodotto dallo stesso Gibney insieme a Kristen Vaurio e Lawrence Wright.

Going Clear: Scientology e la Prigione della Fede è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.