Godzilla: Quentin Tarantino ha ideato un soggetto incredibile (che non verrà mai realizzato)

Quentin Tarantino, grande fan di Godzilla, ha nel cassetto un ambizioso soggetto che rilegge la storia del mitico lucertolone in chiave divina, ma il film ha zero possibilità di essere realizzato.

Da buon nerd cinefilo quale è, in passato Quentin Tarantino ha ideato un ambizioso soggetto su un film di Godzilla... che probabilmente non verrà mai realizzato. Questo non è certo il primo soggetto di Tarantino non realizzato, visto che il regista avrebbe cassetti pieni di idee che non hanno trovato compimento, da Kill Bill Vol. 3 a Casino Royale e Killer Crow.

Quentin Tarantino ha ammesso in più occasioni di amare Godzilla e nel 2004 ha lanciato su EW (tramite The Quentin Tarantino Archives) la sua interpretazione unica del kaiju. Godzilla potrebbe essere uno dei mostri più iconici del cinema, ma i cineasti americani hanno impiegato molto tempo per decifrare la formula. Godzilla del 1998 di Roland Emmerich lo ha ridotto a un mostro piuttosto stupido. Il reboot del 2014 ha dato il via al MonsterVerse di Legendary, che prosegue con successo pur avendo ricevuto critiche contrastanti, hanno avuto anche successo. Ma Tarantino, per il celebre lucertolone, aveva in mente qualcosa di davvero unico.

Tarantino voleva, infatti, concentrarsi sull'aspetto "divino" di Godzilla e su come, dopo aver salvato l'umanità più e più volte da mostri giganti, sarebbe arrivato a essere adorato dal popolo. Il regista ha spiegato a EW che il suo film si sarebbe intitolato "Living Under the Rule of Godzilla. Ecco com'è la società quando una grossa fottuta lucertola verde governa il tuo mondo". Sembra che il soggetto di Godzilla di Tarantino non abbia mai preso forma né che il regista sia riuscito a proporre la sua idea alla Toho.

Quel che è certo è che il decimo e ultimo film diretto da Quentin Tarantino prima del ritiro non sarà Living Under the Rule of Godzilla. In una discussione del novembre 2022 con il critico Elvis Mitchell (tramite Indiewire), Tarantino ha ribadito che il suo ultimo film sarà un lavoro originale non basato su proprietà preesistenti. Ciò esclude Living Under The Rule Of Godzilla o altri progetti come un remake o un adattamento di Stick di Elmore Leonard.