Godzilla Minus One: i fan criticano Netflix per aver cambiato un dialogo importantissimo nel doppiaggio

Godzilla Minus One è ormai sulla bocca di tutti da quando ha fatto il suo debutto a sorpresa in streaming su Netflix, e sono bastati pochi secondi sui social media per capire quanto la gente lo stia amando. Ma c'è un aspetto del film che alcuni contestano: la versione doppiata in inglese.

Diretto da Takashi Yamazaki, il film segue Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki), un pilota militare kamikaze che ha disertato la sua missione durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre affronta il suo debilitante senso di colpa negli anni successivi. Quando il mostro gigantesco che aveva affrontato all'epoca e che aveva distrutto la città riemerge, Shikishima giura di abbattere la creatura per redimersi.

Proprio alla fine del film sui kaiju, Shikishima subisce lo shock della sua vita quando scopre che il suo amore di lunga data Noriko Oishi (Minami Hamabe), che credeva fosse stata uccisa in uno degli attacchi di Godzilla, è in realtà ancora viva. Si precipita all'ospedale con la loro figlia adottiva e i due condividono un momento di commozione, con Noriko che chiede a Shikishima: "La tua guerra è finalmente finita?".

Godzilla Minus One: Godzilla insegue un'imbarcazione

Cosa cambia nella versione doppiata di Godzilla Minus One?

Nella scena originale è chiaro che lei chiede se lui sia finalmente in pace e assolto dal senso di colpa, e non tanto sul destino di Godzilla, ma alcune modifiche apparentemente sottili nella versione doppiata - e, a quanto pare, anche in quella sottotitolata di Netflix - cambiano in modo sostanziale la pronuncia, il tono e il significato della domanda.

"Questa vostra guerra potrà presto finire? Finirà finalmente?" Noriko chiede nel doppiaggio, cosa che non è andata giù ai fan più accaniti...

"Non perdonerò mai i doppiatori inglesi per aver cambiato la battuta più d'impatto di Godzilla Minus One", ha commentato un utente su X, mentre un altro ha scritto: "Non solo hanno cambiato una delle battute più d'impatto, ma l'hanno cambiata per far sembrare che fosse infastidita che la sua 'guerra' fosse ancora in corso".

"È molto più debole la battuta, il modo in cui il doppiaggio inglese l'ha cambiata la fa sembrare così lontana da Shikishima e dai problemi che ha affrontato, e fa sembrare che il suo trauma fosse solo un 'problema' che doveva finire", ha polemizzato un altro utente.