Godzilla: le prime foto del Monopoly da collezione

Godzilla da maggio avrà un Monopoly a tema, di cui sono state diffuse le foto, che permetterà ai fan di giocare usando persino delle pedine dedicate ai mostri più conosciuti che comprendono anche Mothra, King Ghidorah, Minilla, Mechagodzilla e Rodan.

La descrizione del gioco da tavolo rivela che i giocatori potranno "iniziare l'invasione comprando, vendendo e scambiando location come Monster Island, il Workshop di Goro e il lago Kitakami".

L'edizione Monopoly da collezione ispirata a Godzilla sarà in vendita, per ora negli Stati Uniti, al prezo di 39.99 dollari.

Nella confezione ci saranno 6 pedine da collezione, le banconote in valuta Kaiju, 32 case, 12 hotel, i dadi e le carte.

Ecco le immagini diffuse online che mostrano la grafica della Godzilla Monster Edition.

L'iconico mostro tornerà sul grande schermo con Godzilla vs. Kong diretto dal regista Adam Wingard e nel cast ci saranno le star Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Godzilla vs. Kong proseguirà le avventure legate all'iconico mostro dopo King of the Monsters che ha incassato solo 385 milioni a fronte di una spesa di 200 milioni. I precedenti capitoli del franchise, distribuiti nel 2004 e nel 2007, erano invece arrivati rispettivamente a quota 524 e 566 milioni di dollari.