God of War diventerà una serie tv prodotta per Amazon Prime Video?

I popolari videogiochi di God of War potrebbero essere alla base di una nuova serie tv prodotta per Amazon Prime Video.

God of War, il popolare videogioco, potrebbe diventare una serie tv prodotta per Amazon Prime Video grazie al lavoro di Sony Pictures Television.

Per ora non è stato ancora raggiunto un accordo, tuttavia il progetto è in fase di sviluppo e può contare sul sostegno dei creatori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, e lo showrunner della serie La ruota del tempo, Rafe Judkins.

God of War ha debuttato tra i titoli disponibili per PlayStation nel 2005 e, da allora, il franchise si è sviluppato in sette capitoli su varie piattaforme.

Al centro della trama c'è Kratos che va alla ricerca di vendetta dopo essere stato ingannato dagli dei dell'Olimpo, venendo convinto a uccidere la sua famiglia. Kratos deve ora adattarsi a territori sconosciuti, pericoli inaspettati e una seconda opportunità nell'essere un padre. Insieme al figlio Atreus affronta quindi un mondo brutale per riuscire a soddisfare la propria missione personale.

Dal 2018 la storia di God of War si è spostata dalla Grecia alla Scandinavia, dove gli Dei Norreni chiamati Aesir governano sull'area, dove Odino ha il potere.

Nell'ultimo anno numerosi videogiochi sono stati adattati per il piccolo schermo tra cui Fallout, The Last of Us, Halo, Twisted Metal e Resident Evil.