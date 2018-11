God of War: Dave Bautista interpreterà Kratos nel film?

Ultimamente si parla sempre di più di un film di God of War, dopo che all'inizio del 2018 un regista ha presentato la sua idea del film ai boss della Sony. Non è confermato che il progetto sia in fase di sviluppo, ma i fan sono già in fibrillazione dopo che è uscito fuori il primo nome che potrebbe interpretare il potente Kratos.

Steven DeKnight, il regista che sta facendo nascere le speranze degli appassionati del videogame, ha rivelato che se il film diventasse realtà il suo protagonista preferito sarebbe Dave Bautista, il famoso ex-wrestler che si sta facendo sempre più strada a Hollywood. Bautista si sta facendo un certo nome nell'interpretare personaggi possenti e non lontani da una certa violenza, basta pensare a Drax, il bruto del Marvel Cinematic Universe visto in Guardiani della Galassia e Avengers: Infinity War. DeKnight ha dichiarato:

"Per me è stato istantaneo: Dave Bautista dev'essere il protagonista. Può fare tutto, dal dramma, all'emozione, allo humour, all'azione. Cosa vorrei vedere da un film così? Beh è una domanda difficile perché finora non c'è mai stato un successo al 100% di conversione da videogioco a film... Il processo è davvero complesso."

Il rapporto videogioco - film ha sempre creato grandi faide all'interno delle fanbase, con pochissimi spettatori rimasti pienamente soddisfatti di qualche epopea finita sul grande schermo. Uno dei prossimi progetti più attesi riguarda la serie tv Witcher, con Henry Cavill nei panni di Geralt of Rivia.