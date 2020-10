Gloria Guida: "I miei film erotici? Non rinnego niente"

Gloria Guida non ha mai rinnegato i film erotici di cui è stata protagonista agli inizi della sua carriera tra cui La liceale nella classe dei ripetenti e Aver vent'anni. L'attrice ha debuttato giovanissima nel mondo dello spettacolo come cantante, mentre il cinema è arrivato qualche anno dopo.

Gloria Guida ne L'infermiera di notte

Gloria Guida infatti aveva solo diciassette anni quando ha iniziato a cantare partecipando alla manifestazione canora Un disco per l'estate. Un suo brano fu scelto per partecipare a Sanremo ma fu scartato nelle ultime selezioni. Il debutto sul grande schermo è del 1974 con il film La ragazzina, ma il successo arriva l'anno dopo con La liceale. Da quel momento Gloria Guida diventa una delle icone erotiche del cinema italiano. Un passato di cui non si vergogna e che non rimpiange come ha raccontato qualche tempo fa a Dagospia: "Sono totalmente contenta della mia carriera - ha detto l'attrice - non rinnego niente, nemmeno le docce. L'erotismo dei miei film era ingenuo, tutto sommato pulito. Oggi fa sorridere".

Gloria Guida, sposata con Johnny Dorelli dal 1991, aveva appena vent'anni quando ha girato La liceale ma non ha mai avuto paura di essere etichettata come "la minorenne sexy". L'attrice ricorda così i suoi inizi: "Ho cominciato da giovanissima, ho fatto quello che passava il convento. Ma ho avuto successo subito, mi piaceva stare sul piedistallo. A un film ne seguiva un altro, sono stata presa in un ingranaggio". L'attrice rivendica di aver recitato anche per registi importanti: "poi ho lavorato anche con Giorgio Capitani, Dino Risi, Sergio Corbucci e ho fatto il grande teatro di Garinei & Giovannini".

L'attrice originaria di Merano non ha mai subito molestie sul set "certe cose non ti capitano se non dai segnali incoraggianti" ma nonostante questo ha anche ricordi spiacevoli del mondo dello spettacolo, soprattutto per l'invidia di alcune colleghe di cui si rifiuta di fare il nome: "Invidia e cattiverie ce ne sono state, qualche sassolino nella scarpa ce l'ho - dice Gloria Guida aggiungendo - una collega, ad esempio, mi ha accusata di non saper fare niente: le donne possono essere tremende. Ma io dimostro 10 anni meno della mia età, mentre lei 10 di più. Se voglio, posso essere cattivella anch'io".