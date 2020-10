Che tempo che fa, Gloria Guida su Johnny Dorelli: "ho scoperto i suoi altarini”

Durante Che tempo che fa Gloria Guida ha raccontato a Fabio Fazio come ha scoperto gli altarini di Johnny Dorelli, e lui si giustifica: 'Ho detto solo la verità'.

Gloria Guida a che Tempo che fa ha raccontato come ha scoperto gli altarini di Johnny Dorelli: l'attrice lo ha detto a Fabio Fazio riferendosi alla autobiografia scritta dal marito.

Johnny Dorelli domenica sera è stato ospite di Fabio Fazio nella seconda puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. L'attore ha presentato al pubblico di RAI3 il suo libro da poco uscito nelle librerie edito da Mondadori. Il cantante e attore a 83 anni ha pubblicato un'autobiografia scritto in collaborazione con Pier Luigi Vercesi dal titolo 'Che fantastica vita'.

Gloria Guida scherzando ha detto a Fabio Fazio "Leggendo questa questo libro ho scoperto tanti altarini che insomma..." confermando, come ha detto il conduttore che il loro è: "un amore bellissimo, anche perché litigate ancora come il primo giorno". Johnny Dorelli e la moglie sono sposati da 41 anni e i due hanno una figlia, Guendalina. Parlando del suo libro con il settimanale Sorrisi e Canzoni TV Dorelli ha detto: "Ho sentito il desiderio di parlare. Di raccontare qualcosa. Però ho detto solo la verità, non ho inventato nulla. Alla fine mi sono pure divertito."

Gloria Guidi, rispondendo a una domanda di Fabio Fazio, ha detto che il periodo dell'emergenza sanitaria lei e il marito lo hanno trascorso a casa, in maniera tranquilla, "abbiamo solo mangiato un poco di più del solito" ha detto una delle icone del cinema erotico italiano degli anni '70.

