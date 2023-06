Gli uomini della terra selvaggia stasera su Iris: trama e cast del film western

Stasera Iris manda in onda Gli uomini della terra selvaggia: film western del 1958, trama e cast.

Gli uomini della terra selvaggia è il film che gli amanti del genere western potranno seguire stasera, 27 giugno, su Iris, in prima serata, alle 21:00. Il film è diretto da Delmer Daves. Richard Collin ha scritto la sceneggiatura. Trama, cast e curiosità del lungometraggio.

Gli uomini della terra selvaggia: Trama

Nel vecchio West, due ex detenuti arrivano in una cittadina di frontiera, dove vengono male accolti. Uno di loro propone un affare a un filibustiere locale, che però tenta di raggirarlo, arrivando anche a usare le armi per liberarsene. I due reagiscono e ne nasce una sparatoria.

Gli uomini della terra selvaggia: Curiosità

Gli uomini della terra selvaggia fu distribuito per la prima volta Stati Uniti il 3 settembre 1958.

Il film è un remake di Giungla d'asfalto di John Huston del 1950. In seguito, nel 1963, è stato fatto un secondo remake Rapina al Cairo di Wolf Rilla con George Sanders.

Gli uomini della terra selvaggia: Trailer e critica

Il promo del film è disponibile grazie alla clip caricata da Mediaset Infinity.

Gli uomini della terra selvaggia è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.4 su 10

Gli uomini della terra selvaggia: Interpreti e personaggi