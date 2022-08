Gli orsi non esistono: il trailer del film di Jafar Panahi in concorso a Venezia 2022

Il film Gli orsi non esistono sarà presentato in concorso a Venezia 2022 e il trailer regala le prime immagini del progetto di Jafar Panahi.

Gli orsi non esistono è il nuovo film diretto da Jafar Panahi che sarà in concorso a Venezia 2022 e di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si vede qualche anticipazione tra pericoli politici e sociali, ansie e superstizioni.

Il film Gli orsi non esistono sarà presentato in anteprima il 9 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, per poi essere proiettato anche al Toronto Film Festival e al New York Film Festival.

Il regista Jafar Panahi, ovviamente, non potrà partecipare agli eventi essendo stato recentemente condannato a sei anni di carcere in Iran.

Il lungometraggio viene descritto come una tagliente satira politica sulle ipocrisie della mentalità di una città di provincia, sulla superstizione e sulle macchinazioni del governo locale.

Gli orsi non esistono è stato realizzato prima dell'arresto del regista ed è inoltre una meta narrativa sull'arte del cinema venendo limitati, una meditazione sulla prigionia e sulle speranze e sogni di fuggire per ottenere una vita migliore.

Nel cast ci saranno anche Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiyar Panjei, Mina Kavani e Reza Heydari.

Amin Jafari ha firmato la fotografia e il montaggio sarà curato da Amir Etminan.