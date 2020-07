Gli infedeli, Riccardo Scamarcio: "Il tradimento? Cerco di evitarlo"

Riccardo Scamarcio è tra i protagonisti del film Gli Infedeli, distribuito da Netflix dallo scorso 15 luglio. L'attore, che figura anche come co-sceneggiatore e coproduttore della pellicola, ha parlato con Il Corriere della sera del tema dei tradimenti, che lui considera "un demone che cerco di evitare".

"Gli infedeli È il remake dell'omonimo film francese a episodi - spiega subito Riccardo Scamarcio parlando del suo film e rimarcando le differenze dall'originale - solo che anziché farne 10 con sette registi diversi, ne abbiamo fatti cinque con un unico regista, Stefano Mordini, ispirati da I mostri di Dino Risi". Al centro del film - qui la nostra recensione de Gli Infedeli - è il tema del tradimento: "L'intento era di fare un film comico e cattivo, che mettesse in luce personaggi estremi, raccontando il malcostume dell'infedeltà maschile".

Parlando di tradimenti, torna in mente la storia che ha visto Riccardo Scamarcio al centro di un presunto triangolo con Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni e suo grande amico. Scamarcio circa un anno fa smentì il gossip bollandolo come: "una storia che non sta né in cielo né in terra". Oggi, parlando del suo film, Scamarcio ribadisce la sua idea sul tradimento: "Io cerco di evitarlo, sapendo che è un demone in agguato". Si è sempre detto che la routine giornaliera uccide un matrimonio, l'ex compagno di Valeria Golino è pienamente d'accordo: "In amore non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna stare attenti ai rapporti seduti, dove tutto sembra andare avanti grazie a una perfetta routine".

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, la loro storia dagli inizi ad oggi

Tornando su Gli Infedeli, uno dei film più visti della settima sulla piattaforma multimediale Netflix, Riccardo Scamarcio dice: "la commedia si basa sui cliché, sennò non funziona, Penso all'episodio in cui sono ad una convention e lontano dalla famiglia e cerco le occasioni d'amore in maniera compulsiva prendendo sempre il due di picche. il film - conclude Scamarcio - È una indagine sul tradimento degli uomini, con ironia, prendendoci un po' in giro".