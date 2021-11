Gli effetti di Gomorra sulla gente: i The Jackal spaccano con l’episodio finale

I The Jackal hanno conquistato tutti con l'episodio finale de Gli effetti di Gomorra sulla gente, pubblicato sul loro canale Youtube ufficiale per celebreare l'imminente uscita della stagione finale della celebre serie tv.

Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D'Amore in una scena

Il filmato, al quale è stata aggiunta la seguente didascalia: "Per la stagione finale di Gomorra ecco l'episodio finale de Gli effetti di Gomorra sulla gente", è semplicemente esilarante: Ciro Priello, Fabio Balsamo e Claudia Napolitano, con la partecipazione straordinaria di Fortunato Cerlino (interprete del boss Pietro Savastano) si ritrovano ad una cena ad altissima tensione che strizza l'occhio alle citazioni più iconiche della serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano.

Alcuni utenti hanno commentato il video su Youtube per manifestare il loro entusiasmo: "La migliore interpretazione di sempre di Ciro", "Fabio nel finale, con quelle sue pause, con quel suo mood e quella sua ironia sottile... il modo proprio di parlare... mi ha ricordato un po' Troisi." e ancora: "Mi sono quasi spaventata. Caricate i backstage pls".

Gomorra 5, distribuita in più di 190 territori, è la stagione finale della serie Sky Original prodotta da Cattleya per la regia di Marco D'Amore e Claudio Cupellini, arriverà su Sky e in streaming su NOW a partire dal 19 novembre 2021.