Gli Acchiappagiochi di Studio Bozzetto conquistano anche la BBC

Con la conferma della seconda stagione, The Game Catchers - Gli Acchiappagiochi conquista anche la BBC: la serie tv prescolare a tema spaziale, creata da Studio Bozzetto e Sphere Animation, è stata acquistata da Ceska Televize, servizio pubblico della Repubblica Ceca, RTÉ, tv di Stato irlandese e CBeebies, canale televisivo per bambini di proprietà della BBC.

Ceska Televize ha acquisito i diritti in chiaro, RTÉ ha acquisito i diritti in chiaro e non lineari mentre Cbeebies tutti i diritti lineari e per lo streaming su iPlayer. The Game Catchers sarà, inoltre, doppiata con attori britannici prima del lancio previsto per questa primavera.

"Questi ultimi accordi di distribuzione sono molto importanti per noi e per i nostri partner licenziatari", dichiara Pietro Pinetti, produttore della serie e CEO di Studio Bozzetto. "Proprio mentre la seconda stagione è in produzione sono arrivate queste conferme di messa in onda sulle reti pubbliche internazionali, il che è un ottimo segno per completare la strategia di licensing worldwide ed acquisire nuovi partner in previsione del lancio della seconda stagione previsto per Settembre 2024. Sono contento che la creatività italiana sia stata premiata da un canale televisivo di livello come BBC".

La prima stagione de Gli Acchiappagiochi, prodotta in collaborazione con RAI Kids e ICI Radio-Canada Télé, è già andata in onda, oltre che su Rai YoYo e ICI Radio-Canada Telè (commissionig broadcasters), su The Knowledge Network e Toon-a-Vision in Canada, YLE in Finlandia, Canal Panda in Spagna e Portogallo (KidsMe-DeAgostini), MediaCorp a Singapore, PCCW a Hong Kong ed è stata acquisita dal distributore cinese Wing Sight.