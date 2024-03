Gli Acchiappagiochi: la serie TV realizzata dallo Studio Bozzetto conquista l'Inghilterra

Gli Acchiappagiochi, la serie TV realizzata dallo Studio Bozzetto in collaborazione con RAI Ragazzi ha conquistato anche il pubblico inglese. Trasmessa recentemente dalla BBC inglese, ha registrato 3,1 milioni di visualizzazioni su BBC iPlayer.

Gli Acchiappagiochi sono una squadra di bambini che vivono su un pianeta ipercolorato, e che partono verso mondi sconosciuti per fare nuovi amici ed imparare i loro giochi preferiti.Grazie alle loro missioni ogni gioco che imparano verrà registrato e conservato nel loro database dei giochi galattici.

Gli Acchiappagiochi è una simpatica serie TV per bambini dai 3 ai 5 anni che permette ai più piccoli di riscoprire ed imparare i più divertenti giochi di gruppo. Un'altra piccola magia dell'animazione.

Visioni Fantastiche, Bruno Bozzetto: "Avevamo una libertà che oggi non è possibile con il politically correct"

La sinossi

Cinque inseparabili amici vivono felici in un piccolo pianeta colorato e con loro ci sono tanti altri bambini alieni di ogni specie. Nello Spazio ha sede il loro quartier generale, dove progettano e portano avanti la loro missione: esplorare nuovi mondi e galassie per scoprire, giocare e collezionare tutti i giochi dell'universo.

La serie animata Gli Acchiappagiochi, dedicata ai bambini in età prescolare, è stata diffusa su RaiPlay dal 6 dicembre 2021be su Rai YoYo dal 20 dicembre 2021. Ad aiutare Kate, Dino, Nina, Pigi e Boxy, i cinque piccoli avventurieri, c'è Mr. Moustache, un simpatico alieno, che ha dedicato tutta la sua vita allo studio dei giochi per insegnarli alle nuove generazioni. Per portare a termine questo arduo compito affronteranno tante avventure, non senza divertirsi con amici sempre nuovi incontrati nei loro viaggi interstellari. In ogni puntata, infatti, dovranno identificare nuovi giochi, impararli e 'acchiapparli', scongiurando il rischio che quelli più belli da cortile, come "1-2-3 stella!", "Nascondino" e "Mondo" (per citarne alcuni) possano scomparire. Gli Acchiappagiochi è stata creata da Studio Bozzetto, co-prodotta con la canadese Sardine Productions, in collaborazione con RAI Ragazzi e Société Radio Canada.