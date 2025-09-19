Glenn Close: "Girare una scena nuda a 78 anni è stata una mia idea, non volevo rivestirmi"

La carriera di Glenn Close è costellata di ruoli iconici e scelte coraggiose, ma questa volta l'attrice ha deciso di spingersi ancora più oltre, sorprendendo il pubblico con la sua autenticità e naturalezza.

A 78 anni, Glenn Close ha deciso di girare una scena di nudo in The Summer Book. Una scelta personale, legata al personaggio e a un approccio più libero al corpo, in un film che riflette sul tempo, le radici familiari e la continuità tra generazioni.

Glenn Close e la scelta radicale a 78 anni

"È stata un'idea mia", ha raccontato Glenn Close a Movies for Grownups di AARP, parlando della scena che la vede spogliarsi nel nuovo film tratto dal romanzo di Tove Jansson. L'attrice ha spiegato di aver pensato che la sua protagonista, una nonna che guida la nipote attraverso i dolori e le scoperte della crescita, avrebbe agito così "quando non c'è nessun altro intorno". E ha aggiunto con un sorriso disarmante: "In Finlandia sono molto più abituati alla nudità di noi. Non volevo rimettermi i vestiti. Stava così bene."

Uno scatto di Glenn Close

Il film, coproduzione tra Finlandia, Inghilterra e Stati Uniti, racconta la storia della piccola Sophia (Emily Matthews), che trascorre l'estate con il padre (Anders Danielsen Lie) e la nonna (Close) in un'isola del Golfo di Finlandia, nel primo anno senza la madre. La sceneggiatura segue la delicatezza del romanzo del 1972, tracciando un racconto intimo e poetico su come la vita, nonostante il lutto e le assenze, trovi sempre un modo di proseguire.

"Non è un film in cui si parla, si parla, si parla dei sentimenti", ha sottolineato Close. "È sul quotidiano, su come la vita va avanti e su come possiamo amare. È sul legame familiare e sulla forza che passa da una generazione all'altra."

Dalla nonna reale ai ruoli che hanno fatto storia

Il personaggio della nonna è arrivato in un momento particolare della vita dell'attrice. "Ho da poco un nipotino, ha quasi sette mesi. Sono molto consapevole del mio ruolo di nonna. Ne sono orgogliosa e amo passare il tempo con lui", ha confessato. Questo legame personale ha reso la sua interpretazione ancora più autentica, mescolando l'esperienza privata con la finzione cinematografica. Close, madre dell'attrice Annie Starke, ha accolto con gioia l'arrivo del piccolo Rory Westaway Albu, nato lo scorso febbraio.

Glenn Close nei panni di Crudelia

Non è comunque la prima volta che l'attrice decide di spogliarsi sullo schermo: lo aveva già fatto in film come The Big Chill e Fatal Attraction. Quest'ultimo, con il ruolo dell'indimenticabile Alex Forrest, ha segnato una svolta nella sua carriera.

"Credo sia stata la prima volta in cui le persone si sono rese conto che potevo essere sexy", aveva detto lo scorso gennaio, ricordando quanto fosse stato complesso ma fondamentale per lei interpretare un personaggio che richiedeva tutto.

A distanza di decenni, Glenn Close dimostra ancora una volta di non temere la vulnerabilità né di rinunciare al coraggio, scegliendo di raccontare la vita e il corpo con verità, senza artifici.