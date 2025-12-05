Attrazione fatale, Glenn Close: "Non ricordavo di aver mostrato così tanto il mio corpo"

La star del film uscito nel 1987 ha confessato di averlo rivisto dopo parecchi anni e di aver notato dettagli che aveva dimenticaot.

Intervistata al The Graham Norton Show, Glenn Close ha raccontato di aver rivisto Attrazione fatale, uno dei suoi più grandi successi, e di aver notato cose che aveva completamente dimenticato.

La star ha dichiarato di aver partecipato ad una proiezione del film insieme al cast del legal drama All's Fair di Ryan Murphy a casa di Kris Jenner, madre di Kim Kardashian e produttrice esecutiva della serie.

Lo stupore di Glenn Close dopo aver rivisto Attrazione fatale

"Non lo vedevo da moltissimo tempo" ha confessato Close "Voglio dire, i ricordi sono tornati improvvisamente nella mia mente, soprattutto non sapevo di mostrare così tanto il mio seno. Non erano niente di spettacolare da vedere, ma era visibile".

Michael Douglas e Glenn Close in una scena di Attrazione fatale

Intervistata da People, l'attrice ha ribadito: "Sono rimasta scioccata. È stato meraviglioso rendersi conto che il film regge incredibilmente bene. In effetti, penso che ci sia stato quasi un intero cambiamento culturale da quando il film è uscito. È stata una serata molto speciale".

Kim Kardashian commenta la visione di Attrazione fatale con Glenn Close

"Ricordo che sono andata in bagno, e loro hanno messo in pausa perché stava arrivando qualcosa" ha dichiarato Kim Kardashian, che ha partecipato alla proiezione "È stato così divertente sentire i commenti su ciò che stava accadendo e sulle scene che la rendevano nervosa o emozionata".

Attrazione fatale racconta la storia del procuratore legale Dan Gallagher (Michael Douglas), con una carriera e una vita familiare soddisfacente. La vita di Dan si complica quando inizia una relazione sessuale clandestina con un'editrice di nome Alex (Glenn Close), che si mostrerà ossessionata dall'uomo. Quando Dan deciderà di troncare la relazione, Alex inizierà a perseguitare lui e la sua famiglia. Glenn Close è stata candidata all'Oscar per la sua interpretazione nel film di Adrian Lyne. L'attrice detiene il record di candidature (8) senza averne mai conquistato uno.

Nel cast anche Anne Archer, Ellen Hamilton Latzen, Stuart Pankin, Ellen Foley, Fred Gwynne, e Meg Mundy.