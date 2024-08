Glenn Close ricorda una diva di Hollywood: "Fu lei a ispirare la mia carriera da attrice"

Glenn Close è stata intervistata dal magazine People e ha raccontato anche l'inizio della propria carriera di successo che l'ha portata ad essere nominata all'Oscar per ben otto volte. L'attrice, reduce dalla partecipazione al film di Tom Harper, Heart of Stone, è entrata nel dettaglio.

Nel corso della chiacchierata pubblicata dalla rivista, Close ha citato il nome di una delle più grandi dive di Hollywood che indirettamente contribuì a spronarla e convincerla che la recitazione era la strada che voleva percorrere nel corso della propria vita.

Nessun rimpianto

L'attrice nominata da Glenn Close è Katharine Hepburn. Ospite nel 1973 del The Dick Cavett Show, Hepburn in quell'occasione colpì particolarmente la giovane Close, all'epoca venticinquenne:"Ricordo che disse 'Nessun rimpianto, nessun rimpianto'. Favolosa. Era così fenomenale, così se stessa. Così il giorno dopo sono andata dal capo del dipartimento di teatro al mio college e dissi se per favore poteva fare il mio nome per una serie di provini. E da lì ottenni il mio primo lavoro in autunno".

Primo piano di Katharine Hepburn in Il diavolo è femmina

Nel 1990, Glenn Close e Katharine Hepburn si incrociarono al Kennedy Center Honors e l'attrice ha dichiarato di aver ricevuto dalla diva anche una lettera:"Non siamo forse fortunati ad intraprendere questa difficile professione, in questa spaventosa professione? In questo delizioso modo di passare la vita?" scrisse Hepburn alla collega.

Ora è Glenn Close che dispensa consigli agli aspiranti interpreti:"Quando la gente mi chiede in che modo dovrebbe iniziare rispondo che non credo esista una regola. È difficile, devi avere una resilienza incredibile, soprattutto all'inizio, perché dovrai affrontare delusioni su delusioni, rifiuti dopo rifiuti. Devi avere un motore folle che ti spinge avanti".

Attualmente, Glenn Close è impegnata a promuovere il suo nuovo film, l'horror The Deliverance - La redenzione, presto disponibile in streaming su Netflix, nel quale recita con Andra Day, Aunjanue Ellis, Mo'Nique e Caleb McLaughlin.