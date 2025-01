Glenn Close svela il suo miglior bacio cinematografico: "Purtroppo ho potuto farlo una volta sola"

Durante la trasmissione Watch What Happens Live, Glenn Close ha partecipato al popolare segmento "Plead the Fifth" dello show, in cui ha ripensato ai suoi migliori ruoli romantici della sua carriera al cinema.

Il conduttore Andy Cohen ha iniziato chiedendole: "Qual è stato il tuo miglior bacio sullo schermo?". Dopo aver chiuso gli occhi per un momento, Close ha risposto: "Robert Redford. Nel film Il migliore". Poi ha continuato aggiungendo una piccola nota malinconica: "Ho potuto baciarlo solo una volta", cosa che ha spinto il conduttore a rispondere: "Solamente un ciak?".

"No, no, forse abbiamo fatto due ciak", ha risposto la star di Attrazione fatale, aggiungendo rapidamente: "Ma lo buttavo anche fuori dal mio appartamento in quel film. Ma alla fine finivo con lui".

Cohen ha poi sottolineato che nel film Close ha ottenuto una nomination all'Oscar, riferendosi alla sua candidatura come miglior attrice non protagonista. Il famoso dramma sportivo del 1984 vedeva Redford nel ruolo di Roy Hobbs, un giocatore di baseball di mezza età che apparentemente spunta dal nulla per diventare un battitore leggendario. Close interpretava la sua fidanzata Iris Gaines, con la quale condivideva inconsapevolmente un figlio.

Nel corso della trasmissione, Cohen ha anche chiesto a Close - che nel corso della sua carriera è stata candidata otto volte agli Oscar - di dire quale di quelle interpretazioni riteneva più meritevole della statuetta d'oro in quel momento. Lei ha risposto immediatamente: "Tutte!" con una risata, suscitando le acclamazioni e gli applausi del pubblico.

La sua risposta è stata un'ironica strizzata d'occhio al fatto che non ha mai portato a casa una vittoria agli Oscar, nonostante sia stata riconosciuta per il suo lavoro in film come Il grande freddo, Elegia americana e Le relazioni pericolose.