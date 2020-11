Glenn Close tra i protagonisti del film Swan Song

Glenn Close è entrata a far parte del cast di Swan Song, film che ha già come protagonisti Mahershala Ali, Naomie Harris e Awkwafina.

Il lungometraggio sarà scritto e diretto da Benjamin Cleary e sarà prodotto da Apple Studios, Anonymous Content e Concordia Studio.

Il film Swan Song viene descritto come un progetto drammatico che supera i confini dei generi cinematografici ed è ambientato in un futuro non distante che esplora fin dove ci si possa spingere e quanto si è disposti a sacrificare pur di creare una vita più felice per le persone che si amano. I protagonisti saranno Mahershala Ali nel ruolo di un personaggio chiamato Cameron, Naomie Harris sarà Poppy, la moglie dell'uomo e sua anima gemella, e Awkwafina intepreterà la migliore amica e confidente del protagonista.

Glenn Close sarà invece la scienziata a capo di una struttura coinvolta negli eventi al centro della trama.

Mahershala Ali sarà coinvolto nella realizzazione del film Swan Song anche in veste di produttore.

Glenn Close, prossimamente, sarà protagonista del film Elegia americana accanto ad Amy Adams. Il progetto verrà distribuito da Netflix. L'attrice, recentemente, ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua performance nel film The Wife.