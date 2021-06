Glenn Close nel cast di Brothers, film con Josh Brolin e Peter Dinklage

Glenn Close farà parte del cast del nuovo film Brothers che avrà tra i protagonisti gli attori Josh Brolin e Peter Dinklage.

La trama del progetto non è stata rivelata e la sceneggiatura è stata firmata da Macon Blair e Etan Cohen.

The Wife: un primo piano di Glenn Close

Il film Brothers sarà diretto da Max Barbakow e riporterà quindi sul set Glenn Close dopo la sua ottava nomination agli Oscar, ottenuta come Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione nel film Elegia americana.

La star, prossimamente, sarà una delle protagoniste del film originale Swan Song, prodotto per la piattaforma di streaming Apple TV+.

Il lungometraggio viene descritto come un progetto drammatico che supera i confini dei generi cinematografici ed è ambientato in un futuro non distante che esplora fin dove ci si possa spingere e quanto si è disposti a sacrificare pur di creare una vita più felice per le persone che si amano. I protagonisti saranno Mahershala Ali nel ruolo di un personaggio chiamato Cameron, Naomie Harris sarà Poppy, la moglie dell'uomo e sua anima gemella, e Awkwafina intepreterà la migliore amica e confidente del protagonista.

Glenn Close sarà invece la scienziata a capo di una struttura coinvolta negli eventi al centro della trama.

Barbakow ha recentemente diretto Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, il film con protagonisti Andy Samberg e Cristin Milioti che aveva conquistato l'attenzione del pubblico e della critica al Sundance Film Festival, venendo poi distribuito in streaming ottenendo un'ottima accoglienza in tutto il mondo.