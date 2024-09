Brothers: il primo trailer della commedia d'azione con Josh Brolin e Peter Dinklage

Martedì mattina Amazon MGM Studios ha presentato il primo trailer di Brothers, la commedia d'azione interpretata da Josh Brolin (Dune) e Peter Dinklage (Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente), che uscirà in alcune sale selezionate l'11 ottobre, per poi debuttare su Prime Video in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo il 17 ottobre.

Potete guardare il trailer di Brothers di seguito.

Di cosa parla Brothers?

Diretto da Max Barbakow di Palm Springs, il film della Legendary racconta la storia di un criminale riformato (Brolin) il cui tentativo di rigare dritto deraglia quando si riunisce con il fratello gemello (Dinklage), messo alla prova dalla sanità mentale, in un viaggio in macchina per fare il colpo della vita. Schivando i proiettili, la legge e una madre prepotente lungo il percorso, i due devono curare il loro legame familiare reciso prima di finire per uccidersi a vicenda.

Gli Amazon MGM Studios hanno acquisito i diritti mondiali del progetto a maggio. Il cast del film comprende anche Brendan Fraser, Glenn Close, Taylour Paige, il compianto M. Emmet Walsh e Jennifer Landon.

La sceneggiatura di Macon Blair è basata su una storia di Etan Cohen. Andrew Lazar ha prodotto per Mad Chance, insieme a Brolin tramite la JB Productions e a Dinklage e David Ginsberg tramite la Estuary Films. Trish Stanard e Blair sono stati produttori esecutivi.

Dopo aver recentemente distribuito l'acclamato debutto alla regia di Zoë Kravitz, Blink Twice, e l'apprezzato dramma domenicale di Megan Park, My Old Ass, tramite MGM, Amazon MGM Studios si appresta a sbarcare su Prime Video con il dramma criminale Killer Heat, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley e Richard Madden, il 26 settembre.