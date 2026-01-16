Glen Powell protagonista di un nuovo sci-fi dalla trama segretissima scritto da un autore di culto

Glen Powell sarà il protagonista del prossimo progetto di Sam Esmail, creatore di Mr. Robot. Si tratterà di un film di fantascienza originale.

Intitolato Tesseract, Esmail firma anche la sceneggiatura di questo progetto fantascientifico sostenuto finanziariamente da Amazon MGM e United Artists. Powell è in trattative per recitare nel progetto e per produrlo insieme a Dan Cohen, suo partner nella Barnstorm Production, la loro società di produzione.

Esmail sarà anche produttore di Tesseract attraverso la sua etichetta, Esmail Corp, insieme a Chad Hamilton della stessa società. Anche Scott Stuber e Nick Nesbitt della UA sono coinvolti nella produzione.

Il sorriso di Glen Powell

Tutto quello che sappiamo sul nuovo progetto

Come la maggior parte dei progetti che coinvolgono direttamente Esmail, la trama è segretissima. Secondo alcune fonti, il progetto richiederà il casting di altri due ruoli principali, entrambi femminili.

E il film, sebbene non sia ancora stato approvato, prevede un inizio delle riprese la prossima estate a Londra e in Ungheria, secondo alcune fonti. Esmail è reduce dalla regia di Il mondo dietro di te, film distopico con Julia Roberts e Mahershala Ali, tra gli altri, arrivato su Netflix nel 2023.

Powell sta attualmente girando la seconda stagione di Chad Powers, serie comica sportiva per Hulu (disponibile in Italia su Disney+). L'attore è reduce da The Running Man, l'adattamento cinematografico della Paramount del romanzo di Stephen King diretto da Edgar Wright.

Glen Powell in una foto

Glen Powell, una carriera in rapida ascesa

Dopo piccoli ruoli tra cinema e TV, si fa notare con parti secondarie ma incisive in Scream Queens, Hidden Figures e soprattutto Everybody Wants Some!! di Richard Linklater, che ne valorizza carisma e tempi comici; il vero salto arriva però con Top Gun: Maverick (2022), che lo impone come nuova star hollywoodiana.

Da lì Powell ha capitalizzato il momento alternando blockbuster e commedie romantiche di successo come Tutti tranne te, contribuendo anche a rilanciare il genere, e consolidando la sua immagine di attore versatile, moderno e consapevole del proprio star power, spesso anche come produttore dei suoi progetti.