Glen Powell è un giovane che punta a un'eredità milionaria nel trailer di How to Make a Killing

Il 20 febbraio arriverà nei cinema americani il thriller ispirato a Sangue Blu, il film che aveva come star Alec Guinness.

A24 ha condiviso online il trailer del nuovo film How to Make a Killing, in precedenza intitolato Huntington, con star Glen Powell.

Il thriller, ispirato a Sangue blu con protagonista Alec Guinness, debutterà nei cinema americani il 20 febbraio.

Cosa racconta How to Make a Killing

Al centro della trama ci sarà Becket Redfellow, interpretato da Glen Powell, erede di una fortuna miliardaria. Il giovane, tuttavia, è stanco di attendere la svolta nella sua vita e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenere quello che merita... O quello che pensa di meritare.

Ecco il trailer di How to Make a Killing:

Nel cast del thriller, oltre alla star di The Running Man (di cui potete leggere la nostra recensione), ci sono anche Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace, Raff Law, e Bill Camp.

Chi ha realizzato il thriller

How to Make a Killing è stato scritto e diretto da John Patton Ford, già autore di Emily the Criminal.

La sceneggiatura si ispira a Sangue blu, con star Alec Guinness, offrendo un approccio più dark, ma mantenendo una certa leggerezza e umorismo.

Powell tornerà quindi protagonista sul grande schermo dopo i risultati non particolarmente soddisfacenti ottenuti dall'adattamento del romanzo scritto da Stephen King che subito un crollo del 70% negli incassi rispetto alla prima settimana dal debutto nelle sale.

Il film diretto da Edgar Wright, secondo alcune statistiche, sembra sia costato a Paramount (compreso il marketing) circa 260 milioni di dollari, cifra che non dovrebbe essere raggiunta ai botteghini, considerando che attualmente non supera quota 48 milioni.

Glen, dopo i successi ottenuti con Top Gun: Maverick e Twisters spera di ottenere risultati più soddisfacenti ai box office nel 2026 e non resta che attendere per scoprire la sorte dei suoi prosssimi progetti.