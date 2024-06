Glee, Chris Colfer: "Durante le riprese mi dissero che fare outing mi avrebbe rovinato la carriera"

All'attore venne chiesto di non fare coming out durante il periodo in cui recitava nello show, poiché gli avrebbe rovinato la carriera

La star di Glee Chris Colfer ha rivelato, durante un'intervista a The View, di essere stato avvertito di non dichiararsi gay perché avrebbe rovinato la sua carriera proprio quando la serie musicale della Fox era in procinto di andare in onda.

Colfer ha interpretato il liceale Kurt Hummel, apertamente gay, in tutte e sei le stagioni di Glee, andate in onda dal 2009 al 2015. I produttori dello show, però, gli dissero che non avrebbe dovuto rivelarsi apertamente nella vita reale.

"Sono cresciuto in una città molto conservatrice dove essere apertamente gay era pericoloso", ha raccontato Colfer. "Ricordo che quando sono entrato nel cast di 'Glee', il ruolo era stato scritto per me ma non sapevo quale sarebbe stato, così ho aperto il copione e quando l'ho letto per la prima volta ho visto che si trattava di un personaggio apertamente gay e rimasi terrorizzato".

Glee: Chris Colfer, Heather Morris e Dianna Agron in una scena dell'episodio Mattress

"Quando ho iniziato a girare lo show, molte persone mi hanno detto: 'Non fare coming out, qualunque cosa tu faccia, perché rovinerà la tua carriera'. Così mi sono nascosto per un po'", ha continuato Colfer. "Ma ho anche detto loro: 'Non posso nascondere la mia voce... Sono più effeminato della maggior parte delle persone. Non posso nasconderlo'. E loro mi hanno risposto: 'Non preoccuparti. Se non lo affronterai mai, alla fine sarai ricompensato per questo'".

L'incontro commovente con un fan di Glee

Colfer ha ricordato l'incontro con un fan durante un evento di Glee che lo ha ispirato a fare coming out nonostante tutti gli avvertimenti contro di lui. Mentre si trovava in tour, prima dell'inizio della messa in onda dello show, un ragazzo gli ha consegnato una busta mentre i suoi genitori non stavano guardando.

All'interno c'era un biglietto con scritto "grazie" e una graffetta con i colori dell'arcobaleno. Colfer ha detto di aver capito "in quel momento" che doveva fare coming out pubblicamente, perché essere aperti sulla propria sessualità era "più importante" di qualsiasi ruolo.

Chris Colfer nell'episodio Home di Glee

"All'epoca pensavo: 'Ok, sì, se sono un attore apertamente gay potrei non vincere mai un premio importante. Forse non riuscirò mai a interpretare un supereroe'", ha ricordato Colfer. "Ma credo che essere un faro di positività e dare conforto alle persone sia molto più importante".

Colfer avrebbe poi vinto dei premi per la sua interpretazione di Kurt in Glee. Si è aggiudicato il Golden Globe 2011 come miglior attore non protagonista in una serie e ha vinto tre People's Choice Awards consecutivi. Colfer è stato anche nominato due volte agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comedy.