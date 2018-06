Glass, Samuel L. Jackson: "Non sapevo del progetto di Shyamalan prima di vedere Split"

Samuel L. Jackson ha rivelato che il regista M. Night Shyamalan non lo aveva informato della sua idea di riportare sul grande schermo il mondo introdotto con Unbreakable - Il predestinato.

L'interprete del malvagio Elijah Price ha ricordato che il filmmaker aveva dovuto rinunciare al progetto di un sequel dopo i risultati poco brillanti ottenuti ai box office internazionali.

L'attore ha quindi aggiunto: "Mi ricordo che Night mi ha chiamato un anno fa per dire 'Ho bisogno che tu guardi questo film che ho appena realizzato, e dopo che l'avrai visto ti dirò quello a cui sto pensando'. Quindi ho guardato Split e alla fine c'è Bruce Willis nel locale e la donna gli parla di Mr. Glass". Jackson è rimasto stupito e ha chiamato Shyamalan per chiedergli una spiegazione sulla situazione: "Ho detto 'Quindi gireremo questo film?'. E Night ha risposto 'Dipende dagli incassi del primo weekend di programmazione'".

Split ha raggiunto quota 270 milioni di dollari in tutto il mondo, con un'apertura a quota 49 milioni negli Stati Uniti.

Il terzo capitolo della storia, Glass, arriverà nei cinema il 18 gennaio 2019 e avrà tra i suoi protagonisti anche James McAvoy, Sarah Paulson e Anya Taylor-Joy.