Glass Onion - Knives Out, il primo teaser trailer del sequel di Cena con delitto targato Netflix

Glass Onion, l'atteso sequel del whodunnit di Rian Johnson con protagonista Daniel Craig, si presenta con un primo teaser trailer ufficiale, cortesia di Netflix. Eccolo qui, un altro mistero nella saga di Knives Out.

Benoit Blanc fa ritorno sui nostri schermi in questo primo video promozionale di Glass Onion - Knives Out, nel quale il brillante detective interpretato da Craig sarà alle prese con un nuovo mistero... Peccato che ciò che per qualcuno può essere fonte di intrattenimento, per altri sia una vera e propria tragedia.

"Signori e Signore. Vi aspettavate un mistero. Vi aspettavate un puzzle. Ma per qualcuno, su quest'isola, questo non è un gioco". Sono queste le parole che sentiamo pronunciare nel filmato, che ancora una volta è ricolmo di star del cinema e della televisione - da Edward Norton a Kate Hudson, da Kathryn Han a Dave Bautista -, proprio come il primo capitolo della saga.

Questa volta l'ambientazione e i "giocatori" cambiano, poiché, come riporta anche la logline ufficiale di Glass Onion "il detective Benoit Blanc si reca in Grecia per indagare su un mistero che coinvolge un nuovo gruppo di personaggi unici ".

Riuscirà Blanc a risolvere il caso? Glass Onion - Knives Out sarà presentato in anteprima al Toronto Film Festival e arriverà prossimamente su Netflix.