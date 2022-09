Glass Onion: Daniel Craig rivela come James Bond abbia influenzato il suo ruolo in Knives Out

In vista dell'uscita di Glass Onion, Daniel Craig ha parlato di come l'aver recitato per anni nel franchise di James Bond abbia influenzato il suo ruolo in Knives Out.

I fan sono entusiasti di rivedere Daniel Craig nel ruolo di Benoit Blanc per risolvere un nuovo caso in Glass Onion e, mentre l'attesa per il sequel di Knives Out si fa sempre più intensa, l'attore protagonista ha parlato di quanto quasi due decenni sui set di James Bond abbiano influenzato il personaggio dell'amato detective.

Knives Out 2: una foto dei protagonisti di Glass Onion

Con Glass Onion in arrivo entro la fine dell'anno, la star di No Time to Die ha rivelato come la spia internazionale abbia influenzato il suo lavoro nel franchise iniziato con Knives Out: "Avendo incarnato quel ruolo per anni, realizzare una serie di film su Benoit Blanc non era una novità per me."

In un'intervista di Empire, l'attore 54enne ha ammesso che c'è stata molta pressione durante la realizzazione del primo film di Knives Out al fine di non trasformare il giallo in una pellicola satirica. L'aver interpretato 007 per 15 anni, secondo la star, lo ha sicuramente preparato a caratterizzare il personaggio di Blanc nel migliore dei modi.

"Ho passato gli ultimi 15 anni della mia vita cercando di fare la stessa cosa in un altro famoso franchise, quindi non ne ho paura. Se hai le persone giuste intorno a te e il talento giusto, allora puoi farlo. Rian è uno scrittore geniale e non vuole fare un film ripetitivo. Né vogliamo deludere le persone; vogliamo che il pubblico si goda il mondo che abbiamo creato nel primo film anche in questo secondo capitolo", ha affermato Daniel Craig.