Il Gladiatore 2, Denzel Washington ironizza sulla mancata nomination agli Oscar: "Sono in giro da troppo"

Denzel Washington ha commentato con ironia al New York Times la sua mancata nomination agli Oscar per il ruolo ne Il Gladiatore 2.

Nonostante l'esclusione dalla gara per l'Oscar come miglior attore non protagonista ai 2025 Academy Awards, Denzel Washington non sembra particolarmente turbato. In una stagione degli Oscar particolarmente caotica, l'attore ha parlato al New York Times della sua reazione all'assenza dalla lista dei nominati, nonostante la sua magistrale interpretazione nel Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.

Le parole di Denzel Washington sulla mancata nomination agli Oscar

"Mi prendi in giro? Awww. Oh, sono così sconvolto", ha scherzato Washington. "Sono felice per tutto quello che ho fatto e sono contento di ciò che sto facendo".

Il Gladiatore 2: Denzel Washington in un primo piano

L'attore di The Equalizer ha proseguito: "Ascolta, sono in giro da troppo tempo. Non voglio dire che ho altre cose più importanti da fare, ma a questa età c'è una realtà che va affrontata. L'inizio della saggezza è la comprensione. Sto diventando più saggio, sto cercando di parlare meno e imparare a capire di più - ed è una cosa che mi entusiasma".

Washington ha anche sottolineato che recitare nel ruolo di Otello a Broadway è un'esperienza più che gratificante, con o senza una nomination agli Oscar. "Ero seduto lì sorridendo e pensavo: 'Guardati. Il giorno in cui non ricevi una nomination all'Oscar, stai comunque lavorando a Otello a Broadway'".

Il Gladiatore II: Denzel Washington nel film

Nonostante l'assenza dalla corsa agli Academy Awards, la sua interpretazione di Macrinus ne Il Gladiatore 2 gli è valsa comunque riconoscimenti importanti, come la nomination come miglior attore non protagonista ai Golden Globes, ai Critics' Choice Awards, ai NAACP Image Awards e ai Satellite Awards.

Washington, che ha già vinto due Oscar (come miglior attore non protagonista per Glory nel 1990 e come miglior attore protagonista per Training Day nel 2002), ha deciso di continuare la sua carriera di attore, nonostante avesse preso in considerazione l'idea di andare in pensione. Presto lo vedremo recitare in Black Panther 3 e in un nuovo film ancora senza titolo di Paul Thomas Anderson.