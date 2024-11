Giurato numero 2: Guillermo del Toro loda l'ultimo film di Clint Eastwood e rimprovera Warner Bros.

Il regista premio Oscar, Guillermo del Toro, è intervenuto sui social media per mettere in discussione il motivo per cui la Warner Bros. ha concesso un'uscita nelle sale estremamente limitata al legal thriller di Clint Eastwood acclamato dalla critica, Giurato numero 2.

Giurato numero 2, Nicholas Hoult commenta l'esperienza con Clint Eastwood: "Ho incontrato il mio eroe"

Le lodi di Guillermo del Toro

Il film è uscito l'1 novembre solo in 31 sale statunitensi e canadesi, oltre che in sei paesi europei; si è poi esteso a una manciata di altre città statunitensi per la seconda settimana di programmazione. Del Toro sta ora esortando il pubblico a recarsi al cinema per sostenere Giurato numero 2, chiedendo anche alla Warner Bros. di allungare il periodo di permanenza nelle sale.

Giurato numero 2: Nicholas Hoult in un momento del film

"Sono andato a vedere Giurato numero 2, l'ultimo film di Clint Eastwood. Ci è piaciuto moltissimo. È, per certi versi, il suo Crimini e misfatti", ha scritto Del Toro. "Il film è girato in modo preciso e sicuro e il protagonista è Nicholas Hoult. Il cast si comporta magnificamente, e ha un finale che ha fatto tremare la sala".

Del Toro ha continuato: "Il suo dilemma centrale mi ha ricordato il tranquillo tumulto che ribolle sotto Dana Andrews in un noir di Preminger a scelta (per me 'Where The Sidewalk Ends') e lotta con esso, sostenuto da una struttura ben ritmata e da colpi di scena ben ponderati. Perché non è stato distribuito negli Stati Uniti?".

L'ultimo film di Eastwood prima di Giurato numero 2, Cry Macho - Ritorno a casa, ha incassato solo 16,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 33 milioni. Tuttavia, l'ultimo sequel è ben lontano dal suo predecessore. Del Toro ha aggiunto: "Abbiamo visto Giurato numero 2 al Grove con una folla significativa che ha risposto con entusiasmo per tutto il tempo. Spero davvero che la WB possa tenerlo più a lungo. Eastwood è un maestro del cinema e questo lavoro costante e senza fronzoli dimostra che è ancora in gran forma. Andate a vederlo sul grande schermo!".