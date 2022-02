Giulia - Una Selvaggia Voglia Di Libertà, clip esclusiva del nuovo film di Ciro De Caro

Giulia - Una Selvaggia Voglia Di Libertà, di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, è il terzo film diretto da Ciro De Caro: la pellicola, presentata in anteprima a Notti Veneziane - Selezione Giornate degli Autori in collaborazione con Isola di Edipo, arriverà nelle sale il 17 febbraio grazie alla distribuzione di Koch Media.

La clip che potete vedere sopra, rappresenta la 'scena madre', ovvero il litigio tra Giulia e Sergio. La donna lo accusa di averle rubato il lavoro dicendogli: "tu hai chiamato il centro anziani, hai detto degli assembramenti, mi hai fatto chiudere il centro anziani e io non ho più un lavoro". Giulia poi si lascia andare ad un ballo liberatorio sulla terrazza sulle note di "Yes sir I can boogie" del duo musicale femminile spagnolo Baccara.

Dalla sinossi ufficiale del film leggiamo: Giulia è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà. Quando si ritrova letteralmente in mezzo a una strada inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall'esistenza vuota, inafferrabili, puri e meravigliosi, come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.

Il cast di Giulia - Una Selvaggia Voglia Di Libertà è composto da Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Cristian Di Sante, Francesco Dominedò, Carlotta Galmarini e Samuel Leclerc. La regia è di Ciro De Caro che dal successo di Spaghetti Story non fa che mettere alla prova il suo acuto talento. Per questa terza avventura cinematografica, il regista realizza un film contemporaneo e attuale, alle prese con mascherine, crisi economica ma, soprattutto, crisi interiori.

Giulia - Una Selvaggia Voglia Di Libertà arriverà nelle sale giovedì 17 febbraio, la distribuzione è di Koch Media.