Girl, stasera su Rai 4 il thriller che trasforma il ritorno a casa in un incubo

Stasera, sabato 17 ottobre, alle 21:20 su Rai 4, va in onda Girl, il thriller del 2020 con Bella Thorne diretto da Chad Faust, proposto nell'ambito del ciclo Country Crime. La storia segue una giovane donna che torna nella città natale per affrontare il padre violento, ma scopre che l'uomo è stato ucciso. Da quel momento, la ricerca della verità si trasforma in una pericolosa discesa tra segreti, vendetta e violenza.

Girl, la trama del thriller in onda su Rai 4

La protagonista di Girl è una donna segnata da un passato doloroso, che decide di tornare nel luogo in cui è cresciuta con un obiettivo preciso: regolare i conti con il padre e chiudere definitivamente una pagina traumatica della propria vita. Il suo piano, tuttavia, viene sconvolto dalla scoperta della morte dell'uomo. Quello che avrebbe dovuto essere un faccia a faccia si trasforma così in un'indagine personale sempre più rischiosa, in un ambiente dove nessuno sembra davvero innocente.

La ragazza si ritrova immersa in una comunità ostile, popolata da personaggi ambigui e verità nascoste. Mentre cerca di comprendere che cosa sia realmente accaduto, è costretta a modificare le proprie intenzioni e a confrontarsi con una realtà ancora più brutale di quella da cui aveva tentato di fuggire. Il ritorno a casa diventa quindi una lotta per la sopravvivenza, nella quale il confine tra giustizia e vendetta si fa sempre più sottile.

Mickey Rourke interpreta lo sceriffo

Cast, curiosità e atmosfere: cosa sapere su Girl

Diretto da Chad Faust, Girl è un thriller del 2020 che punta su una narrazione cupa e su una protagonista determinata a riprendere il controllo della propria esistenza. Il film si muove tra suspense, dramma psicologico e tensione criminale, utilizzando l'ambientazione di provincia per costruire un mondo in cui le apparenze nascondono rapporti di potere, rancori e segreti difficili da portare alla luce.

Nel cast spicca Bella Thorne, che interpreta la protagonista, affiancata da Mickey Rourke e Chad Faust. Quest'ultimo, oltre a dirigere la pellicola, partecipa anche al progetto come interprete. La presenza di personaggi segnati da un passato difficile e di relazioni familiari compromesse contribuisce a rendere la vicenda più inquietante, mantenendo alta la tensione fino agli sviluppi decisivi della storia.

Chad Faust in una scena di Girl

Tra gli elementi più interessanti del film c'è proprio il modo in cui la ricerca di una resa dei conti personale si trasforma in qualcosa di molto più complesso. Girl non si limita a raccontare una vendetta, ma mette al centro le conseguenze della violenza e il tentativo di spezzare un legame con il passato.

L'ambientazione rurale, lontana dall'immagine rassicurante di una piccola comunità, diventa parte integrante del racconto: un luogo isolato in cui chiedere giustizia può significare esporsi a nuovi pericoli. In molti mercati e piattaforme di streaming il film è uscito anche con il titolo esteso di Girl - Vendetta senza nome.