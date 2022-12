Girl di Lukas Dhont gratis in streaming su MioCinema dal 30 dicembre al 4 gennaio

Dal 30 dicembre al 4 gennaio in streaming gratuito su MioCinema in arrivo l'acclamato Girl del regista belga Lukas Dhont.

In occasione dell'uscita al cinema di Close, nelle sale dal 4 gennaio, MioCinema è lieta di offrire al suo pubblico la visione del primo film di Lukas Dhont, Girl, disponibile gratuitamente per una settimana, dal 30 dicembre al 4 gennaio.

Esordio dietro la macchina da presa del regista belga, Girl è stato presentato al Festival di Cannes dove è stato premiato con la Caméra d'or per la miglior opera prima, il Fipresci, il Queer palm, il premio per la miglior interpretazione maschile nella sezione Un Certain Regard a Victor Polster ed ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti internazionali tra cui il premio per la Migliore Rivelazione agli European Film Awards.

Storia di formazione, di crescita e di integrazione, il film è ispirato a una storia vera e affronta il delicato tema dell'identificazione, del genere sessuale e della conseguente accettazione di sé nel confronto con gli altri.

Lukas Dhont con la sua opera prima intraprende un discorso che prosegue con il suo secondo film, Close, presentato allo scorso Festival di Cannes dove ha vinto il Grand Prix della Giuria e candidato ai Golden Globe e all'Oscar come miglior film straniero, di nuovo una storia di adolescenti alla ricerca del proprio posto nella società che li circonda.

Close arriva nelle sale italiane dal 4 gennaio.