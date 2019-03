Giovani Streghe: Zoe Lister-Jones regista e sceneggiatrice del remake!

Giovani Streghe tornerà sul grande schermo con un remake prodotto da Blmhouse e a occuparsi della regia e della sceneggiatuea sarà Zoe Lister-Jones, autrice in precedenza di Band Aid.

Il progetto si basa sul film, distribuito nelle sale nel 1996, con protagoniste Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell e Rchel True e riprenderà la storia delle streghe teenager che usano i loro poteri per aumentare la propria popolarità e vendicarsi dei bulli che hanno reso terribile la loro vita.

La sinossi ufficiale anticipa: "Quando inizia a frequentare una nuova scuola, Hannah diventa amica di Tabby, Lourdes e Frankie, diventando presto il quarto membro del loro gruppo. Hannah scopre in fretta che, in qualche modo, è in grado di portare un potere immenso al quartetto".

Le riprese del remake di Giovani streghe inizieranno nel mese di luglio e nel team della produzione ci saranno anche Columbia Pictures, Douglas Wick e Red Wagon Entertainment. Andrew Fleming, regista del film originale, sarà coinvolto come produttore esecutivo della nuova versione.